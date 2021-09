X-Factor 2021, Vale LP: dall'analfabetismo emotivo alla sua "Cherì"

Vale LP è il nome d’arte di Valentina che sta per “vale la pena”. Sul palco di #XF2021 – partito ieri sera su Sky e NOW, in simulcast su TV8 e sempre disponibile on demand – ha conquistato i giudici con il suo inedito “Cherì”. Da piccola soffriva di analfabetismo emotivo e grazie alla musica ha trovato il suo modo di esprimersi. Applausi da tutti i giudici e 4 sì per lei, ne valeva la pena!

