X-Factor 2021, Erio canta "Can't Help Falling in Love"

35 anni da Livorno, ha conquistato tutti con la sua grazia ed una versione personale e originalissima di “Can’t Help Falling In Love” di Elvis. Erio arriva a X Factor 2021 – nella puntata d’esordio, ieri sera su Sky e NOW, in simulcast su TV8 e sempre disponibile on demand – con il suo complesso mondo musicale fatto di grande intensità e un look minimale in completo bianco e un eye-liner blu elettrico a dipingergli gli occhi. Per lui sono 4 sì e complimenti emozionati da parte dei giudici.

“Immagini concesse da Sky”; xfactor.sky.it; ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand