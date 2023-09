Venezia 2023, Woody Allen conquista il Lido con la Parigi di "Coup de chance"

Il regista: Ho un'ottima idea per un film su New York

Roma, 4 set. (askanews) - Woody Allen conquista Venezia con il suo primo film in lingua francese, "Coup de chance", presentato alla Mostra fuori concorso. E' il 50esimo del regista americano, girato a Parigi, con attori francesi, e parla dell'importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite.

Allen alla stampa ha confessato che avrebbe voluto essere un regista europeo, perché questo è il cinema che ha sempre amato. E ha detto che sarebbe pronto a girare un film anche in Islanda, se glielo finanziassero, anche se ora ha un storia che gli piace molto, da ambientare a New York.

In "Coup de chance" le vicende di Fanny, Jean e Alain contengono tanti elementi del cinema di Allen: amore, intrighi, adulteri, fortuna, regole del caso. In questo senso ricorda "Match Point", anche perché, come ha detto il regista "quegli sono gli elementi del dramma e della commedia dal tempo dei greci. E' ciò che coinvolge le persone".