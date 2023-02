Sanremo 2023, Will: «Volevo fare il calciatore, quel provino a X Factor mi ha fatto capire che la musica è la mia strada»

(Intervista di Alessio Esposito)

Dopo aver superato con successo la finalissima di Sanremo Giovani con il brano “Le cose più importanti”, Will sarà protagonista dal prossimo 7 febbraio al Festival di Sanremo 2023 e con il brano “Stupido”. Il giovane artista si prepara così a calcare per la prima volta l’ambitissimo palco dell'Ariston tra i big della canzone italiana.

Will si fa conoscere dal grande pubblico nel 2020 con la canzone "Estate". Il brano (certificato disco di platino), liberamente ispirato a "Someone you loved" di Lewis Capaldi, è stato presentato alle audizioni di X Factor 2020, conquistando quattro "sì" dai giudici. "Estate" ha superato oltre 30 milioni di stream totali solo su Spotify, diventando virale anche su un social molto amato dai giovani come TikTok.

William Busetti - questo il vero nome di Will - da giovanissimo voleva fare il calciatore: «E ogni tanto penso ancora che vorrei farlo», scherza nell'intervista esclusiva concessa a IlMessaggero.it.