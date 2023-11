Fiorello sfida Volandri: «Vuoi giocarti la Coppa Davis? Io di contro metto il Telegatto». Lo showman batte il tennista

Puntata speciale per il Mattin Show più amato dagli italiani, che si apre con una grande sorpresa. In diretta dal 'glass' del Foro Italico, Fiorello ha accolto il Capitano della Nazionale di tennis Filippo Volandri, che ha portato a VivaRai2! la Coppa Davis, il massimo trofeo del tennis. Lo showman non si è lasciato sfuggire questa occasione: “Volandri, te la vuoi giocare? Io di contro metto il massimo trofeo dello spettacolo…il Telegatto”. I due si sfidano sul campo, a colpi di racchetta e la vittoria…è di Fiorello! ( RaiPlay )

