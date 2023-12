Oggi a 'Viva Rai2!', «Avevo un cuore che ti amava tanto»: l'omaggio di Fiorello a Mino Reitano

Momento di commozione nel bellissimo ricordo-omaggio di Rosario Fiorello a Mino Reitano presentato dal grande Vincenzo Mollica ospite oggi a Viva Rai2! Una canzone per ricordare l'immenso artista, scomparso nel 2009, nel giorno del suo compleanno Momento di grande commozione oggi in chiusura di puntata di 'Viva Rai2!'. Fiorello ha emozionato tutti, pubblico del Glass e pubblico da casa con una speciale esibizione per ricordare il grande Mino Reitano, scomparso nel 2009, che proprio oggi avrebbe compiuto 79 anni. Presentato da Vincenzo Mollica, lo showman ha interpretato il brano "Avevo un cuore che ti amava tanto", tra i più grandi successi di Reitano, in una suggestiva versione in bianco e nero. Raipaly.it