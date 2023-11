Viva Rai2, Fiorello dopo la prima puntata: «Guardate quanti messaggi ho ricevuto»

Fiorello insieme ai giornalisti, al termine della prima puntata di Viva Rai 2, legge i messaggi ricevuti sul suo cellulare per i complimenti "bipartisan" alla trasmissione. «Su La7 ormai c'è solo cultura. Se n'è andato anche Augias, stanno tutti lì. Augias, Gramellini, Barbero, Cazzullo. Appena metti su La7 ti arriva una laurea a casa. Tutta l'ignoranza sta rimanendo in Rai. Siamo l'ignoranza artificiale». Così Fiorello ha ironizzato, nella prima puntata di 'Viva Rai2' in onda stamattina su Rai2, sulla notizia del passaggio di Corrado Augias dalla Rai a La7.