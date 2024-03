A VivaRai2! Fiorello mostra la sua collezione di selfie più “pericolosi”

A VivaRai2!, in diretta dal Foro Italico, Fiorello commenta il recente caso del “selfie della discordia”, come lo descrive lui, del sindaco Decaro con due donne, di cui una la sorella del boss Capriati: “ L’annoso problema è che i politici non devono fare i selfie! Io li faccio i selfie, ma non chiedo mica la fedina penale” – ed ecco che mostra poi al pubblico una fittizia collezione di selfie con personaggi discutibili - “Eccomi con Pedro Escobar, qui stavo con El Chapo, secondo voi sapevo chi erano? Qui ero in vacanza in hotel e queste due bambine mi chiedono un selfie, non potevo dire no” – scherza mostrando una sua foto con le gemelle di The Shining – “Qua con Dart Fener. Ma il peggiore, quello che mi ha dato problemi, è questo selfie con Belzebù “ – conclude con una foto insieme ad Amadeus. www.raiplay.it