Virzì commenta Il restauro di Ovosodo: «Avrò anche diversi film restaurati ma non mi sento da restaurare»

Era il 1997 quando nelle sale cinematografiche usciva Ovosodo, la brillante e amara commedia sociale diretta da Paolo Virzì. A distanza di 26 anni, il lungometraggio – entrato a far parte dei film cult della cinematografia italiana – torna sul grande schermo nella versione restaurata da Infinity+ in occasione della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il restauro di Ovosodo è stato realizzato in HD da Infinity+ presso il laboratorio Cinema Communications di Roma, e sarà disponibile su Infinity+ dal 21 ottobre. (Servizio a cura di Eva Carducci