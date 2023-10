Il figlio di Virginia Sanjust: «Le persone come mia mamma vivono in un limbo: la amo incondizionatamente»

Il figlio venticinquenne di Virginia Sanjust , Giancarlo, ha espresso il desiderio che sua madre viva bene e in sicurezza a "Storie Italiane". Giancarlo ha raccontato le difficoltà che lei sta affrontando, inclusi problemi di salute mentale, e ha sottolineato la necessità di un sostegno più adeguato. «Ho avuto un’infanzia molto felice, ho dei bellissimi ricordi di me con i miei parenti e con mia madre in particolare» www.raiplay.it