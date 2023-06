Virginia Raffaele e Edoardo Pesce per “Denti da Squalo”: «Nella vita non bisogna necessariamente essere squali»

Questa è la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita. La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, è un luogo affascinante e misterioso a catturare la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile. Il film arriva in sala, distribuito da LUCKY RED l’8 giugno. (Servizio a cura di Eva Carducci)