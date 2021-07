Victoria Beckham, il video con 7 curiosità sulla Spice Girl

Giovedì 8 Luglio 2021, 18:19

Belle, potenti, brave: le Spice Girls con la loro energia e i loro colori hanno segnato un'epoca nella storia della musica. E proprio oggi il loro singolo più famoso compie 25 anni. Stiamo parlando di "Wannabe". Basta una parola a far venire subito in mente il motivetto: un brano indimenticabile.

Victoria, Geri, Emma, Mel B e Mel C: milioni di ragazzine in tutto il mondo hanno sognato almeno una volta nella vita di essere come loro. Tutte diverse, ognuna a rappresentare una sfumatura diversa dell'essere una "Spice Girls". Ma quante ne sappiamo sulla vita delle nostre girls oggi?

In questo video conosciamo meglio la bellissima Victoria: moglie di David Beckham da ben 22 anni e madre di tre ragazzi e di una bambina. Da Spice Girl a stilista, Victoria Beckham è una tra le fashion designer più apprezzate: ecco 7 curiosità che forse non conosci sulla Posh Spice.