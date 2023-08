Venezia 80 - Claudia Gerini, Valentina Cervi, Francesca Inaudi: «Dobbiamo imparare a fermarci»

Il lasso di tempo che li separa dall'apocalisse sembra passare in modo diverso, talvolta veloce e altre volte eterno, mentre il gruppo di amici affronta le sue ultime ore in una notte estiva che cambierà per sempre le loro vite. (Servizio a cura di Eva Carducci)