«La nostra serie è diventata in breve la più famosa al mondo, ma nessuno alla scuola di attori mi ha insegnato a gestire la fama. Non è facile, ora ad esempio vorrei andare a mangiare ma non posso perché sono sempre circondato dai fan». Così "Helsinki" della Casa di Carta, l'attore Darko Peric, alla terrazza Campari del Lido di Venezia per il premio Filming Italy Best Movie Award. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev