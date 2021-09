Un successo immediato, espresso attraverso quasi 10 minuti di applausi mentre la canzone dei titoli di coda ( 'E Duje Paravise) concludeva la proiezione ufficiale di "Qui rido io" di Mario Martone, in concorso per il Leone d'oro. In sala presente tutto il cast a cominciare dal protagonista Toni Servillo che interpreta il grande drammaturgo Eduardo Scarpetta.

Mario Martone per Qui Rido Io: «Napoli regina dell’arte, ma sempre guardata dall’alto verso il basso»