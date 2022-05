Non dovevano solo lavorare anche fino a 20 ore al giorno, senza ferie o straordinari retribuiti. Ma sapere ballare perfettamente a tempo di musica perché i video su TikTok fossero impeccabili: l’ex colf di Gianluca Vacchi ha citato in tribunale l’imprenditore-influencer, e come lei anche altri due suoi ex dipendenti, chiedendo un risarcimento da 70mila euro per le condizioni degradanti di lavoro alle quali sarebbe stata sottoposta.