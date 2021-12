I Negrita presentano l'Mtv Uplugged: «Un orgoglio immenso che abbiamo affrontato con la solita carica»

Il 26 novembre è uscito l'Mtv Unplugged dei Negrita, registrato lo scorso luglio nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Romano di Arezzo, un album (acquistabile qui: http://pld.lnk.to/negrita_mtv) disponibile su etichetta Polydor /Universal Music in formato fisico (vinile e cd) e digitale.

Per l’occasione la band aretina ha riproposto i brani cult del proprio repertorio in veste acustica, completamente riarrangiati, avvalendosi per alcune tracce della complicità di ospiti e amici musicisti come Manuel Agnelli, Piero Pelù e Rkomi. Nel formato fisico l’album sarà disponibile in formato CD standard e doppio LP. La versione integrale (doppio CD autografato) e doppio LP autografato sarà in esclusiva su Amazon.

«Tutte le volte in cui pensiamo di esserci tolti ogni soddisfazione, il destino arriva a smentire le nostre certezze» - racconta PAU - «Quando muovevamo i primi passi all’inizio degli anni novanta, gli show unplugged di Mtv erano uno dei nostri punti di riferimento. Quante volte, ascoltando le performance di Clapton, Dylan, Nirvana o Alice In Chains ci siamo detti: quanto sarebbe bello essere al loro posto? Un orgoglio immenso, che abbiamo affrontato con la solita carica e con un pensiero speciale a tutti coloro che ci hanno preceduto negli anni».

Mtv Unplugged è un format di Mtv, in onda in tutto il mondo creato da Robert Small e Jim Burns, di concerti dal vivo in versione acustica di grandi musicisti internazionali. Molti gli artisti che negli anni sono stati protagonisti di Mtv Unplugged: Nirvana, Eric Clapton, Rod Stewart, Bon Jovi, Alanis Morrisette, Lenny Kravitz, Oasis, R.E.M., Shakira per citarne solo alcuni. L’ultimo album della serie Mtv Unplugged è stato quello di Liam Gallagher, che ha raggiunto il primo posto in classifica in Inghilterra nel 2019.

Miley Cyrus Backyard Sessions

Nella primavera del 2020, MTV ha lanciato "Mtv Unplugged at Home" realizzato durante il lockdown per la pandemia, seguito in autunno da “Mtv Unplugged Presents: Miley Cyrus Backyard Sessions". Gli ultimi protagonisti sono stati i BTS, con lo show andato in onda a febbraio 2021. A livello italiano, ricordiamo quello con Giorgia nel 2005 e quello con Alex Britti nel 2007. «Mtv Unplugged è il formato più storico e longevo di Mtv, e da sempre presenta i protagonisti della musica in versione inedita, più intima ed acustica» – afferma Luca De Gennaro VP Talent Artist Music South Hub ViacomCBS e curatore della Milano Music Week. «Siamo molto contenti di aver continuato la tradizione degli Mtv Unplugged anche in Italia con i Negrita, da sempre vicini a Mtv, con una solida reputazione di live band e un repertorio trentennale di grandi canzoni che in versione acustica acquistano un fascino nuovo. Presenteremo al pubblico il progetto durante la Milano Music Week di novembre, a cui ViacomCBS Italia e Mtv sono legati fin dalla prima edizione».

I Negrita sono: Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi, Cesare "Mac" Petricich. Band: Giacomo Rossetti (basso, cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (pianoforte, tastiera, violoncello), Cristiano Dalla Pellegrina (batteria). Tracklist dell’album: Il gioco, Dannato vivere, Non torneranno più, Brucerò per te, Il libro in una mano, la bomba nell’altra, Tuyo/Malavida in Buenos Aires, Che rumore fa la felicità, Cambio, Non è per sempre feat. Manuel Agnelli, Mama maè, Ho imparato a sognare El Diablo feat. Piero Pelù, Rotolando verso sud feat. Rkomi, Gioia infinita.