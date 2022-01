"Tutto Accade" di Alessandra Amoroso Official Song della Divisione Calcio Femminile

Prima donna capitano della Nazionale Cantanti, Alessandra Amoroso stringe ancora di più il rapporto con il mondo del pallone. Dopo ‘Sorriso Grande’ scelto come inno di EURO2020 su Sky, ora ‘Tutto Accade’ diventa la Official Song della Divisione Calcio Femminile. Il brano è stato presentato live sul tappeto verde in occasione della finale della Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane. «Sono felicissima di essere qui con la mia musica – ha dichiarato Amoroso – e sono emozionata dì condividere un momento così grande con tutti voi, con la mia band, con tutti i tecnici. «Scendo in campo con il mio talento per sostenere altri meravigliosi talenti, perché di questo si tratta – ha quindi concluso – Lo sport è universale». L’appuntamento, ora, è per il 13 luglio, quando l’artista sarà protagonista del concerto evento TUTTO ACCADE a San Siro.

Foto da Ufficio Stampa / Music: «Perception» from Bensound.com

