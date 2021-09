Mahmood sui social dopo l'ennesimo rinvio del tour: «È il momento di ascoltarci»

Come altri colleghi, anche Mahmood si vede costretto a rimandare nuovamente gli show nelle arene indoor. Ad accompagnare l’annuncio delle date di recupero nella primavera 2022, Mahmood ha affidato ai social un lungo sfogo. “A quasi due anni dall’inizio della pandemia, il nostro settore si trova ancora allo stesso punto – esordisce l’artista – Siamo fermi. [...] Provo un forte sentimento di abbandono da parte delle istituzioni”, dichiara nero su bianco Mahmood. E ancora: “Ci sentiamo soli, non considerati da uno Stato la cui maggior parte dei rappresentanti pensa solo a litigare sui social. Adesso è arrivato il momento di ascoltarci. È davvero giunto il turno dei nostri diritti”, è l’appello conclusivo. “Abbiamo il diritto di tornare a fare il nostro mestiere [...] Abbiamo il diritto di essere ascoltati”. Music: “Elevate” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Gaia: il nuovo album è ‘Alma’, il video annuncio sui social