Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas per Uncharted: «Un film sulla mancanza di fiducia in un mondo di fake news»

«È interessante che tu abbia detto che il nucleo fondante riguarda la fiducia, soprattutto considerando tutto ciò che sta accadendo nel mondo in questo momento, tra fake news e tutto il resto. Abbiamo smesso di essere cittadini e siamo diventati sospetti». Racconta così Antonio Banderas durante la nostra intervista per il film Uncharted, in arrivo solo al cinema dal 17 febbraio, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Tra Roma e Zoom abbiamo incontrato tutto il cast, in particolare Tom Holland che è stato anche ospite speciale nella Città Eterna, accompagnato da un mentore d’eccezione come Francesco Totti.

Tratto dall’omonima serie di videogiochi, l’astuto ladro Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall'esperto cacciatore di tesori Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quello che inizia come un furto diventa una corsa mozzafiato in giro per il mondo per raggiungere il tesoro prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), di cui ritiene di essere il legittimo erede. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e risolvere uno dei misteri più antichi della storia, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello, scomparso da tempo, di Nate… solo se impareranno a lavorare insieme.

(Servizio a cura di Eva Carducci)