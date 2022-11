Tim Burton per Mercoledì: «Raccontare la verità può causare problemi»

Tim Burton ha presentato al Lucca Comics and Games “Mercoledì”, serie tv in 8 episodi in arrivo su Netflix il 23 novembre. La serie è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore. (Servizio a cura di Eva Carducci)