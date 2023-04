The Portable Door, dall'8 aprile in esclusiva su Sky e NOW

Arriva in esclusiva su Sky il film targato Sky Original THE PORTABLE DOOR, divertente avventura fantasy con il plurinominato ai Golden Globe Sam Neill e il due volte premio Oscar® Christoph Waltz, dall’8 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Diretto da Jeffrey Walker, THE PORTABLE DOOR è un adattamento della popolare serie fantasy in sette libri di Tom Holt e vede nel cast oltre a Sam Neill e Christoph Waltz anche Patrick Gibson, Sophie Wilde, Miranda Otto, Chris Pang, Jessica De Gouw, Rachel House, Arka Das e Damon Herriman.