“The Continental”: l’immersive experience di Londra per il lancio della serie spin-off di John Wick

In occasione del lancio mondiale a Londra abbiamo partecipato a un’esperienza immersiva che richiama i fasti del Secret Cinema di Londra, eventi che proiettano i partecipanti direttamente nelle atmosfere della serie, o del film. Prime Video ha organizzato l’evento a Shoreditch per il lancio di “The Continental” la serie in tre parti che esplora la storia delle origini dell'iconico hotel per assassini dell'universo di John Wick, attraverso gli occhi e le azioni di un giovane Winston Scott. Winston viene trascinato nello scenario infernale della New York del 1970 per affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Winston traccia una rotta mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo dell'hotel, nel tentativo straziante di impossessarsi dell'albergo dove alla fine salirà sul trono. (Servizio a cura di Eva Carducci)