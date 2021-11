TEEN TITANS GO! Il segreto del successo raccontato in esclusiva da Peter Rida Michail

Fino al 5 dicembre su Cartoon Network+1 (canale 608 di Sky) è disponibile il pop up channel interamente dedicato alloshow TEEN TITANS GO!, la serie prodotta da DC Comics e Warner Bros. Animation, diventata ormai un cult per grandi e piccoli. Ad andare in onda, oltre 300 episodi tratti da tutte le stagioni della serie, i film Teen Titans Go! vs Teen Titans e Teen Titans Go guardano Space Jam e tante puntate speciali come il crossover tra i Teen Titans e le DC Super Hero Girls! La serie animata deve il suo enorme successo di critica e pubblico al racconto sempre esilarante di missioni volte a salvare il mondo e la convivenza dei protagonisti che affrontano i tipici, quotidiani, problemi degli adolescenti, ma senza nessuna supervisione degli adulti! Il caos e gli scherzi regnano quindi sovrani tra i Titans, mentre cercano di combattere il crimine nel migliore dei modi possibili: una cosa è certa, gli irresistibili protagonisti sono sempre pronti a farsi coinvolgere in avventure incredibilmente divertenti, fuori…e dentro casa. Ne abbiamo parlato in esclusiva con il produttore Peter Rida Michail, che ci ha confessato il motivo per cui, dopo 400 episodi, la serie tiene ancora incollati allo schermo bambini e genitori. (Servizio a cura di Eva Carducci)