svegliaginevra racconta 'Stare con Te': «Un monito per ricordarsi di amare se stessi»

Si intitola Stare con Te il nuovo singolo di svegliaginevra, disponibile da venerdì 31 marzo. Si tratta del primo brano in uscita per Columbia Records/Sony Music Italy ed è dedicato a chi non crede di valere abbastanza. «Stare con Te parla di quante paranoie e insicurezze può comportare una relazione che non ci fa stare più bene. - ci dice la cantautrice - Un monito per ricordarsi che bisogna amare se stessi prima di ogni altra cosa». Oltre 12 milioni di streaming solo su Spotify, due brani selezionati da Netflix Italia e USA e tante date dal vivo, tra cui l'opening dell'intero tour italiano di Jack Savoretti, svegliaginevra è dunque pronta ad incantarci nuovamente con il suo pop elegante e personale.