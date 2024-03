Supersex, Alessandro Borghi e Geppi Cucciari: lezione di eterosessualità

Nella nuova puntata di "Splendida Cornice" - in onda il giovedì in prima sedata su Rai3 - Geppi Cucciari e Alessandro Borghi, protagonista della serie Supersex dedicata a Rocco Siffredi, sono tutor del corso di eterosessualità per adolescenti: "Come si manifesta la propria eterosessualità sui mezzi pubblici? la donna deve ingombrare meno possibile...compostezza e oserei dire subalternità. L'uomo non gay? la gamba deve essere divaricata e marcare territorio occupando massimo spazio possibile da uomo che non deve chiedere mai..." www.raiplay.it