Sul set di “Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La Vera Storia Degli 883” con Sydney Sibilia

La rivincita dei Nerd, in Italia, è passata attraverso gli 883, band cult degli anni ’90.

Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La Vera Storia Degli 883 è una dramedy Sky Original, produzione Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay) prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, nel 2024 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Abbiamo incontrato i protagonisti sul set romano, dove Hydromania ha prestato la location a una delle scene chiavi della prima stagione: quella dell’Aquafan di Riccione nel 1992, dove ogni musicista italiano avrebbe voluto essere. Ad interpretare Max Pezzali Eliza Nuzzolo, nei panni di Mauro Repetto Matteo Oscar Giuggoli. Racconta così Sydney Sibilia: « La vera essenza di questa storia sta proprio in questi due ragazzi di provincia che si ritrovano ad essere famosi in un mondo di rockstar, mentre loro sono i nerd, quelli che in quel periodo la società non considerava vincenti. Anche per questomotivo la loro prima copertina la girano di spalle, e non si fanno vedere in viso. C’è tutto un significato dietro questa scelta, che esploriamo negli episodi che raccontano il loro successo: dalla provincia alla grande città. Due compagni di banco che ce l’hanno fatta».

Esordio come direttore di una serie tv il regista di “Smetto quando voglio” è anche produttore al fianco di Matteo Rovere, in associazione con Groenlandia e Sky Studios. Ed è sempre in stretto contatto con Max Pezzali: «Gli invio i video ogni volta che giriamo una particolare scena, e lui mi manda dei vocali lunghissimi che faccio sentire anche ai ragazzi. Gli sta piacendo molto il risultato» ci racconta il regista, affiancato anche da Nils Hartmann, Senior Vice President di Sky Studios Italia che aggiunge:

«Questa è una storia più pop, dopo il successo di Call My Agent, e la produzione della serie dei fratelli D’Innocenzo - Dostoevskij, ci siamo concentrati su una storia che è quella che forse un po’ tutti abbiamo vissuto. Tutti eravamo innamorati della più bella della scuola, che però ci ignorava. Ci siamo sentiti così, almeno una volta nella vita, un po’ soli. “Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La Vera Storia Degli 883” racconta anche questo».

(Servizio a cura di Eva Carducci)