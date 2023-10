Stash e Lodovica Comello per “Trolls 3”: «Il successo non si misura in click»

Trolls 3 sarà presentato in anteprima ad Alice nella città il 28 ottobre e uscirà in sala il 9 novembre, distribuito da Universal Pictures Italy. Dopo due film da cui emergono l’amicizia vera che li lega e i loro implacabili flirt, Poppy (Kendrick – Lodovica Comello nella versione italiana) e Branch (Timberlake – Stash nella versione italiana) sono ora ufficialmente, finalmente, una coppia (#broppy)! La loro vicinanza sempre maggiore, porta Poppy a scoprire che Branch ha un passato segreto. Un tempo faceva parte della sua boyband preferita, i BroZone, con i suoi quattro fratelli: Floyd (TROYE SIVAN, successo dell’elettropop candidato ai Golden Globe), John Dory (ERIC ANDRÉ; Sing 2 - Sempre più forte), Bruce (il vincitore del Grammy DAVEED DIGGS; Hamilton) e Clay (il vincitore del Grammy KID CUDI; Don’t Look Up). I BroZone si sciolgono quando Branch era ancora un bambino (alias “Bitty B”), e lo stesso succede alla famiglia: è da allora che Branch non vede i suoi fratelli. Ma quando il fratello di Branch Floyd viene rapito per il suo talento musicale da una coppia di malvagie popstar — Velvet (AMY SCHUMER, vincitrice di un Emmy; Un disastro di ragazza) e Veneer (ANDREW RANNELLS, vincitore del Grammy e candidato al Tony Award; The Book of Mormon) — Branch e Poppy intraprendono un viaggio tormentato e commovente per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd da un destino ancora peggiore dell’oscurità della cultura pop. (Servizio a cura di Eva Carducci)