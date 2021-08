Stasera in tv, Immaturi il viaggio su Canale 5: ecco le curiosità sul film

Sabato 14 Agosto Canale 5 propone in prima serata 'Immaturi - Il viaggio' film diretti da Paolo Genovese del 2012. Sequel del precedenti 'Immaturi' il film riparte proprio da dove si era concluso il primo. I 6 amici dopo aver ridato la maturità, decidono di partire alla volta di Paros in Grecia per fare il 'viaggio della maturità' che non fecero quando erano giovani. Protagonisti della storia sono Raoul Bova, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu ed Ambra Angiolini. Il film è stato un successo, e nei primi tre mesi di programmazione ha incassato più di 11 milioni di euro. Ed è qui che è nato l'amore tra due protagonisti Crediti foto@Kikapress Music: «Summer» from Bensound.com

