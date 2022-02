Stasera in tv, Masterchef su SkyUno: ritornano Aquila e Irene. Ecco cosa faranno in puntata

Stasera in tv Masterchef Italia sta per terminare. Sono sette i concorrenti rimasti in gara che dovranno sfidarsi ancora una volta per aggiudicarsi la finale. I tre giudici stanno preparando delle prove davvero accattivanti e difficili, non mancheranno ospiti speciali, ingredienti pazzi e ricette curiose. Carmine, Christian, Elena, Federico, Lia, Nichy e Tracy sono pronti per una nuova puntata? Tra difficoltà, pianti, risate, crisi, chi arriverà all'ultimo appuntamento? FOTO: per gentile concessione dell'Ufficio stampa Sky-Endemol MUSICA: Summer- from Bensound.com

