Chrissy Teigen criticata sui social per un party a tema Squid Game

Il rapporto tra Chrissy Teigen e il popolo di internet è stato spesso burrascoso. Questa volta il Web si è scagliato contro la moglie di John Legend per aver organizzato uno sfarzoso party a tema Squid Game. Travestita dall'ormai iconica bambola della serie sudcoreana, Chrissy Teigen ha invitato tutti i partecipanti a indossare le tute verdi, proprio come quelle dei giocatori della serie. Cibo e bevande non sono mancati, gentilmente offerti da camerieri vestiti, invece, con le tute rosse, come quelle dei guardiani.

