"Sound Gigante - Storia alternativa della musica italiana", la nuova serie sky in uscita il 18 gennaio

La musica italiana viene spesso associata all’opera, al pop, al Festival di Sanremo, ma per circa venti anni ha prodotto innovazione, avanguardia e sperimentazione, ispirando artisti di tutto il mondo, influenzando rock, elettronica, cinema e arte. Sound Gigante. Storia alternativa della musica italiana è la nuova serie Sky Original prodotta da Sky e K+ FILM in collaborazione con Sonne Film e Sample, in esclusiva su Sky Arte dal 18 gennaio alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand, che racconta attraverso interviste, musica e materiali di repertorio, le vicende dei protagonisti di una storia alternativa della musica italiana, che ha dato vita a un nuovo sound “gigante” che ha scavalcato i confini nazionali.

Scritta da Giangiacomo De Stefano e Valentina Zanella, diretta da Giangiacomo De Stefano e con la voce narrante di Alessio Bertallot, la serie – in quattro episodi - comincia con il 1964, quando un film rivoluzionario, ‘Per un pugno di dollari’ di Sergio Leone, apre con la colonna sonora firmata da Ennio Morricone una via italiana al rock e all’immaginario che contemporaneamente sta prendendo forma nei paesi anglosassoni. Lo sperimentalismo dovrà aspettare il decennio successivo per entrare in maniera prorompente negli ascolti giovanili ed essere inglobato nella controcultura, ma gli spaghetti western da subito toccano parte dei giovani del tempo, diventando la colonna sonora delle rivolte del 1968. Attraverso il fenomeno degli urlatori e successivamente del beat fino alla nascita delle etichette indipendenti e al grande successo del prog, il racconto prosegue ripercorrendo in chiave musicale il momento denso di creatività e dal forte impegno politico che si chiude verso la fine degli anni 70’, quando la ricerca di un mondo di uguaglianza e giustizia sociale viene sostituita con una visione individualista delle cose.

A sancire questa rottura, da un lato la disco music, dall’altra il punk, che a differenza del precedente prog rock, sarà prevalentemente un fenomeno nazionale. Paradossalmente però, e in modo inaspettato, attraverso il post punk e la new wave, sarà anche il ponte per quella che poi verrà denominata Italo disco, ultimo bagliore di una musica italiana dal grande riscontro internazionale. Un viaggio entusiasmante, attraverso il genio e la creatività di Ennio Morricone, Alessandro Alessandroni, Mario Schifano, Piero Piccioni, Franco Battiato, Red Canzian, Area, I Giganti, Lucio Fulci, Fabio Frizzi, Franco Micalizzi, Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, Piero Umiliani, Riz Ortolani, Goblin, Osanna e molti altri.