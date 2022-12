«Sono Lillo», Lillo e Marco Marzocca in una clip esclusiva

Arriverà su Prime Video il 5 gennaio 2023 la serie Original italiana Sono Lillo. Otto episodi - di 25 minuti ciascuno - diretti da Eros Puglielli e con protagonista Lillo Petrolo. Oggi vi proponiamo una clip in anteprima esclusiva tratta dalla serie, in cui Lillo recita con Marco Marzocca. Ma di cosa parla Sono Lillo? Chi è Posaman? Un supereroe, ovviamente! E qual è il suo super potere? Saper fare delle pose da copertina. Ma chi si nasconde dietro il costume? Beh … c’è Lillo! Il successo, si sa, ha i suoi risvolti negativi e per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie (Sara Lazzaro) sembra davvero non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, da Pietro Sermonti, a Paolo Calabresi, da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, da Michela Giraud a Edoardo Ferrario e tanti altri, Lillo cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito. Foto: Prime Video

