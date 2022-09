Skam 5, il cast: «L’importanza di parlare della vulnerabilità maschile»

L’attesissimo quinto capitolo di SKAM Italia, la serie cult prodotta da Cross Productions, debutterà in Italia il 1° settembre, in esclusiva su Netflix. Considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell’omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, SKAM Italia torna con una nuova stagione originale, raccontata ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza. A cavallo tra liceo e università, continuano le storie dei celebri protagonisti di Skam Italia ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e la sua ansia da prestazione legata alle dimensioni sotto la media del suo pene. La complicità degli amici di sempre, determinante per il percorso di accettazione che dovrà intraprendere, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi.

(Servizio a cura di Eva Carducci)