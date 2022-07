La serie cult ‘Skam Italia 5’ su Netflix dal 1° settembre, protagonista il personaggio di Elia

È ufficiale: l’attesa quinta stagione della serie cult ‘SKAM ITALIA’ debutta solo su Netflix il 1° settembre 2022. Il titolo di Cross Productions racconterà la storia di Elia, cui presta il volto l’attore Francesco Centorame. ‘SKAM ITALIA’ è l’adattamento dell’originale norvegese di cui ha saputo conservare freschezza e contemporaneità. A segnare il successo sono stati, infatti, il linguaggio e lo sguardo inedito sui tanti temi trattati che portano l’attenzione su un’adolescenza che va oltre gli stereotipi. Così, dopo aver conosciuto la vita di Eva, Martino, Eleonora e Sana, tocca ad Elia nel periodo fra liceo e università. E le vicende mostreranno il protagonista affrontare un percorso di accettazione importante. Al già consolidato e amatissimo cast si aggiungono le new entry Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia). Foto da Ufficio Stampa Netflix Italia / Music: «Perception» from Bensound.com

