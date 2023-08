Sinéad O'Connor, migliaia al funerale cantano «Nothing Compares 2 U»

Crowds gathering outside the home of Sinead O'Connor to pay their respect. ❤️#SineadOConnor pic.twitter.com/suA18WYc9D — Dave Keegan (@davepaulkeegan) August 8, 2023

Migliaia di persone si sono riunite per ricordare la cantante Sinéad O'Connor a Bray, nella contea di Wicklow, prima di una sepoltura privata. I fan hanno percorso Strand Road dalle prime ore di martedì mattina con il corteo funebre che ha superato la sua ex casa intorno a mezzogiorno. I fan hanno lanciato fiori sulla macchina e hanno cantato "Nothing Compares 2 U", successo storico dell'artista irlandese.