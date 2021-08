Simu Liu per Shang-Chi: «Da contabile a supereroe grazie alla Marvel»

«Quando ho deciso di fare l'attore ho vissuto un'esperienza simile a quella del mio personaggio, Shang-Chi, che rifiuta di seguire il percorso che il padre gli mette davanti. Quando l'ho detto ai miei c'è stata una reazione simile, però devo dire, a loro credito, che non è che non mi approvassero, forse non capivano la situazione, almeno in una fase iniziale. Penso che fossero solo confusi e scioccati. Perché per tanti anni mi sono dedicato a una professione completamente diversa. Ero un contabile, ho studiato per anni nel mondo della finanza. Un percorso decisamente diverso da quello che ho intrapreso poi. Questo era quello per cui sono andato a scuola. Ma ho sempre amato la magia dei film. Ho sempre voluto far parte dell'industria cinematografica. E quando finalmente ho avuto una piccola occasione nel 2012, ho fatto di tutto per continuare su questa strada, quella del cinema» racconta nella video intervista Simu Liu, protagonista del nuovo film del Marvel Cinematic Universe: Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli. Diretto da Destin Daniel Cretton con Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu il film dal 1 settembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia, arriva in Italia esclusivamente al cinema. (Servizio a cura di Eva Carducci)