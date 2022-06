Simone Cristicchi e Amara al debutto con «Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato». Prossima data il 5 luglio alla Casa del Jazz di Roma

La suggestiva cornice del Teatro Romano di Verona per un omaggio a un grandissimo della musica italiana, a un anno dal sua scomparsa: Simone Cristicchi ha debuttato ieri in prima nazionale al Festival della Bellezza con “Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato”. Il cantante romano, con la partecipazione di Amara, ha portato sul palco il repertorio mistico dell’artista siciliano, in un viaggio spirituale tra musica e testi. «La musica nasce come momento di unione fra la materia e lo spirito, era un momento di catarsi collettiva, uno strumento quasi religioso, - ha spiegato Cristicchi. - Ecco perché secondo me alcune canzoni di Battiato sembrano quasi dei mantra terapeutici ed è terapeutico cantarli e riceverli in dono». Il prossimo 5 luglio Cristicchi e Amara saranno a Roma alla Casa del Jazz per il festival “Concerti nel parco”: «Sarà bellissimo ritrovare i nostri concittadini. Sono molto felice di tornare nella città in cui sia io che Amara abitiamo con questo nuovo progetto: spero di incontrare un grande pubblico come è stato qui a Verona».

