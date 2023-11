Sigfrido Ranucci: «Vorrei avere del tempo da dedicare ai nipoti, quello che non ho dedicato ai miei figli»

“Rimpiango di non essere stato vicino a mia madre negli ultimi anni, negli ultimi tempi quando è morta, e il fatto che mio padre ha visto Milena lasciarmi il testimone nell’ultima puntata di Report nel 2016 ed è morto prima di vedermi condurre, quella è una cosa che mi ha fatto star male. Fuori dalla TV vorrei avere del tempo da dedicare ai miei nipoti, quello che non ho dedicato ai miei figli. Ti racconto questo episodio: avevamo realizzato un’inchiesta su Fallujah, tremenda per immagini perché mostrava i corpi dilaniati dal fosforo bianco. Era andata in onda la mattina, e mio figlio piccolo l’aveva vista. Poi questa inchiesta finì al premio Ilaria Alpi e venne trasmessa in una sala grande e nel buio si sentì mio figlio dire “Ahhh, ancora st’inchiesta!” Poi mi scrisse una letterina chiedendomi perché mi occupassi di queste cose. Quando gli chiesi di cosa mi sarei dovuto occupare mi rispose: “Dei figli che crescono senza papà”. È stato un pugno allo stomaco. Però poi gli feci leggere tutte le mail arrivate da tutto il mondo dopo l’inchiesta e cambiò la percezione del mio lavoro”. Così Sigfrido Ranucci , giornalista e conduttore di Report, intervistato da Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo su Rai3. www.raiplay.it