Sicilia in zona gialla, lo sfogo di Rosalinda Cannavò: «Troppe persone senza vaccino, c'è tanta ignoranza»

L'attrice siciliana Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco prima del Grande Fratello Vip) si scaglia contro i no-vax. La sua Sicilia è tornata in zona gialla e lei non ha nascosto l'amarezza per una situazione che continua a peggiorare: «Io ho fatto il vaccino appena ho potuto, la maggior parte delle persone non l'ha fatto - ha detto sui social -. Questo mi dà molta amarezza, perché la Sicilia adesso lunedì diventerà zona gialla, quindi questo fa capire che la situazione sta degenerando. A me quello che più in assoluto fa paura è l’ignoranza, e anche in questo caso a mio avviso sta anche qui prevaricando l’ignoranza. Questa cosa mi rattrista tantissimo».

Dayane Mello: «Il mio sentimento per Rosalinda Cannavò». Cosa svela dopo un mese dal GF Vip