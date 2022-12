Serena Rossi e Fabio Balsamo per “Beata Te”: «La pressione sociale sul dover essere,o non essere, madre»

la nuova commedia Sky Original prodotta per Sky da Cinemaundici e Vision Distribution che affronta, con toni leggeri ma non banali, il delicato tema della maternità e della libera scelta. Prodotto da Olivia Musini, con la regia di Paola Randi (La Befana vien di notte - Le origini) e la sceneggiatura di Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi, il film è tratto dall’opera teatrale “Farsi Fuori” di Luisa Merloni e ha come protagonista Serena Rossi (Ammore e malavita, Song ‘e Napule, La tristezza ha il sonno leggero). Accanto a lei Fabio Balsamo ((Im)perfetti criminali, Generazione 56 k). Nel cast anche Paola Tiziana Cruciani, Gianni Ferreri, Valentina Correani, Elisa Di Eusanio, Corrado Fortuna, Emiliano Masala, Alessandro Riceci e con la piccola Caterina Bernardi. Dal 25 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW. In “Beata te” oltre a divertirsi c’è anche il tema della maternità e dell’orologio biologico: “Siamo in un Paese in cui la procreazione assistita è legale solo per le coppie eterosessuali. Quindi se sei single o se sei omosessuale, forse l'Arcangelo Gabriele è davvero l'unica possibilità che c'è se vuoi diventare mamma a un certo punto”. “Alcune donne sentono la maternità, altre no. Credo fermamente nella libera scelta di ognuno di noi. Io non ci pensavo ma in una relazione molto forte e molto stabile mi è venuto naturale”. Per la Rossi: “Un figlio è sempre un dono. Purtroppo - ha proseguito - le donne che lavorano e che sono anche mamme fanno più fatica. Spesso sento storie di donne che sono state proprio invitate a non diventare mamme oppure che sono state licenziate quando hanno detto di essere incinta. Anche a me l'avevano sconsigliato per la mia carriera che era in crescita. Però devo dire che da quando è arrivato Diego il mio percorso ha preso decisamente il volo». (Servizio a cura di Eva Carducci)