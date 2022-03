Serena Grandi: «La cocaina? Non sono mai stata una tossica»

Protagoniste della nuova puntata di Belve - condotto da Francesca Fagnani, in onda venerdì 11 marzo, alle 22.55 su Rai2 – saranno Serena Grandi e Roberta Bruzzone. Nell’intervista (già registrata) Serena Grandi, sollecitata dalle domande della Fagnani torna e, sorprendentemente, smentisce alcuni aspetti controversi della sua vita, come l’uso della cocaina, aggiungendo tuttavia particolari inediti. Quando la giornalista chiede a Serena Grandi: “Ma per lei è stato un momento di svago o un po’ di dipendenza in una fase della sua vita c’è stata?”. La Grandi nega tutto: “Avevo un figlio piccolo, dovevo pensare a lui... non avevo tempo per le sostanze, io odio tutto quello che è polvere”. Al che Fagnani incredula, insiste: “Vabbè lei l’ha ammesso!” La Grandi ribatte: “L’ho dovuto ammettere, perché l’avvocato mi ha chiesto di ammettere, c’erano dei nomi ancora più importanti che hanno dovuto ammettere”. La Fagnani le chiede allora di essere più precisa: “Lei l’ha ammesso, pur non essendo vero, per uscire prima da quel processo? Quindi ha dichiarato il falso?”. La Grandi allora rivela un particolare inedito: “Ho mentito certo, ho mentito perché dovevo farlo, era l’unico escamotage per uscire da questi 157 giorni inutili”, riferendosi agli arresti domiciliari. www.raiplay.it