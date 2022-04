Sebastian Stan e Daisy Edgar Jones per Fresh: «Viviamo nell’ossessione delle relazioni sentimentali»

Ognuno di noi ha fame di qualcosa, che sia amore, che sia altro. È questo l’affresco che deriva da Fresh, il film con protagonisti Daisy Edgar Jones e Sebastian Stan, che abbiamo incontrato virtualmente. Presentato in esclusiva al Sundance Film Festival “Fresh”, film Searchlight Pictures, debutterà in esclusiva su Disney+ dal il 15 aprile. Dagli orrori del modern dating (quello che passa attraverso i social e le app per incontri) fino alla metabolizzazione della violenza sulle donne, verbale e fisica. Un indie horror che riflette e sublima il cannibalismo dei giorni moderni, in chiave nuda e cruda. (Servizio a cura di Eva Carducci)

