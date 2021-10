Sean Baker per Red Rocket: «Capisco Trump quando dice che siamo cinici»

Presentato alla Festa del Cinema di Roma “Red Rocket”. Un ritratto schietto di un’America dimenticata, che racconta anche le disillusioni di una generazione intera. «Capisco Trump quando dice che siamo cinici. Ovviamente non sono d’accordo con lui su tutto il resto, ma su questo aspetto si. E forse voi europei vedete questo film con occhi diversi, forse è vero che ci siamo un po’ persi per strada il sogno americano». Dopo anni di carriera da attore porno a Los Angeles, Mikey Saber abbandona tutto e fa ritorno nella sua città d’origine, Texas City, dove però non sembra essere il benvenuto. Rimasto senza una casa, senza soldi e senza lavoro, è costretto ad andare a vivere di nuovo insieme alla sua ex moglie e alla madre di lei. Per riuscire a pagarsi l’affitto, Mikey finisce per riprendere certe sue vecchie abitudini, ma l’incontro con Strawberry, la giovane cassiera di un negozio di ciambelle con la quale trova una intensa affinità, gli donerà la speranza in un nuovo inizio. (Servizio a cura di Eva Carducci)