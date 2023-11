Sanremo, Fiorello: «Amadeus torna nel 2025? Secondo me gliel'hanno chiesto»

EMBED





A Sanremo "ci sarò tutte le sere. Però non salirò sul palco. Sto fuori, ho il mio glass. Potrei anche arrivare fino all'inizio delle scale, senza scenderle". Così Fiorello scherza sul suo coinvolgimento a Sanremo 2024, parlando con i cronisti dopo la prima puntata di 'Viva Rai 2' in diretta dal Foro Italico di Roma. E, a chi gli ha chiesto se Amadeus farà anche il Festival 2025, lo showman ha risposto, fingendo di guardarsi indietro per vedere la presenza di eventuali dirigenti Rai: "Secondo me gli stanno tirando la giacchetta. La Rai ha smentito dicendo che non è vero che ci sono trattative ma gliel'hanno chiesto. Lui non ha il coraggio di dirmi niente, fa finta di niente, ma secondo me... Lo sapremo ad agosto, perché lui solitamente mi chiama ad agosto e mi dice 'Oh Ciuri che dici?'. (LaPresse)