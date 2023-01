(LaPresse) Sorrisi e selfie con i fan per Elodie fuori dall'Ariston a Sanremo in preparazione del Festival in programma dal 7 all'11 febbraio. La cantante romana salirà sul palco con la rapper BigMama.

