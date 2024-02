Sanremo 2024, Angelina Mango: «Ho deciso di fare un omaggio a mio padre»

"La scelta del brano "La Rondine" è stata istintiva nel momento in cui ho deciso di fare un omaggio a mio padre. In studio l'ho provata al piano e mi sono resa conto dell'anima di quella canzone e ho sentito che era quella giusta, che era inutile provarne un'altra" Angelina Mango ha spiegato in conferenza stampa la scelta del brano di suo padre Pino per la serata delle cover.

"Oggi è stata una prova importante perchè ci sono molti più punti scoperti di me, anche se tendo sempre ad arrivare sul palco nuda, voglio affrontare questa giornata con l'animo in pace, con l'obiettivo di fare un omaggio rispettoso e spero di farlo in modo elegante" ha aggiunto la cantante.

"Ma come in questa settimana ho sperimentato il ballare con una corona di spine addosso, La noia esprime questo concetto e sono contenta che sia arrivato".