Sanremo 2024, vince Angelina Mango: ascolti record per la serata finale

Il Festival di Sanremo si è chiuso con la vittoria Angelina Mango e con ascolti da record. Oltre 14,3 milioni di persone in media hanno visto la serata finale con una share del 74,1%: si tratta dello share più alto dall'edizione del 1995 diretta da Pippo Baudo con Claudia Koll e Anna Falchi. Ieri come detto il trionfo di Angelina Mango con "La noia". Secondo posto per Geolier a cui non è bastato dominare il Televoto con il 60% dei consensi. Terza Annalisa. Nella serata finale anche le emozioni con il Bolero di Ravel ballato da Roberto Bolle e l'appello di Ghali su Gaza: "Stop al Genocidio". (LaPresse)