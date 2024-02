Sanremo 2024, Il Tre: «Sognavo di salire sul palco e dimostrare cosa so fare»

"Ho tanti sogni, andare a Sanremo era più un obiettivo che un sogno, volevo salire sul palco e dimostrare quello che so fare a tutti. La mia passione per la musica è nata perché avevo qualcosa da dire". Lo dice, in un'intervista a La Ragione, Il Tre, in gara al festival con il brano "Fragili". "Mi porto a casa una bellissima esperienza", aggiunge. "Per me a volte è più facile cantare che parlare".

