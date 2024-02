Sanremo 2024, i momenti clou della serata finale

La serata finale del Festival di Sanremo è iniziata con i fischi alla lettura della classifica provvisoria da parte di Amadeus che vedeva in testa Geolier Fiorello dà spettacolo in un balletto sulle note di Michael Jackson assieme ai Light Balance, compagnia ucraina di LED dance proveniente da Kiev Roberto Bolle incanta l'Ariston con la sua perfezione stilistica e fisica. L’étoile si è esibita con il corpo di ballo del Béjart Ballet di Losanna danzando sulle note del Bolero di Ravel. Gigliola Cinquetti a 76 anni riporta sul palco dell'Ariston "Non ho l'età" il brano che l'aveva lanciata proprio a Sanremo esattamente 60 anni fa Ghali non dimentica la popolazione di Gaza dopo aver eseguito il suo brano ‘Casa mia’. “Stop al genocidio“, l'appello del rapper milanese Angelina Mango cade durante l’esecuzione del suo brano ‘La noia’. La cantante lucana, complici le scarpe con altissime zeppe è inciampata mentre risaliva sul palco. Amadeus chiude la finale alle 2.30 annunciando la vittoria di Angelina Mango con 'La noi'. Secondo posto per Geolier, dominatore del televoto. Terza Annalisa. (LaPresse)